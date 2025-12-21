En la mañana de este domingo 21 de diciembre se registró un fuerte sismo en territorio colombiano. El movimiento telúrico de magnitud 4,6 tuvo como epicentro la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, según el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El hecho ocurrió hacia las 09:15 a. m., con una profundidad aproximada de 34 kilómetros.

De acuerdo con el SGC, el temblor pudo sentirse en sectores cercanos como Palermo (Huila) a 16 km y Tello (Huila) a 23 km., sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas afectadas.

Luego se registró un segundo sismo, esta vez con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,1, con una profundidad de 90 kilómetros.

Según el SGC, el sismo se presentó a eso de las 09:36 de la mañana y también pudo sentirse en Vigía del Fuerte (Antioquia) a 15 km, Bojayá (Chocó) a 17 km, Carmen del Darién (Chocó) a 54 km.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-12-21, 09:36 hora local Magnitud 3.1, Profundidad 90 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/tr4VcdhIIo — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 21, 2025

Sin embargo, este no fue el único, pues a las 10:10 a.m. se presentó un nuevo sismo en el municipio de Murindó, en el departamento de Antioquia.

El reporte de la SGC indica que el movimiento telúrico registró una magnitud de 2,6 y una profundidad de menor a 30 kilómetros, característica que lo ubica dentro de la categoría de sismos superficiales.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-12-21, 10:10 hora local Magnitud 2.6, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Murindó - Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/z9vjKyY8wk — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 21, 2025

Las autoridades científicas reiteraron el llamado a la comunidad para que, en caso de haber percibido el movimiento, realicen el respectivo reporte a través de la plataforma Sismo Sentido, una herramienta clave para fortalecer el seguimiento y análisis de la actividad sísmica en el país.