Un movimiento sísmico de magnitud 3,6 fue detectado en horas de la noche del sábado 20 de diciembre en jurisdicción del municipio de Cajamarca, Tolima, según el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El hecho ocurrió hacia las 11:24 p. m., con una profundidad aproximada de cinco kilómetros, característica que lo ubica dentro de la categoría de sismos superficiales.

De acuerdo con el SGC, el temblor pudo sentirse en sectores cercanos al Volcán Cerro Machín, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas afectadas.

Las autoridades científicas reiteraron el llamado a la comunidad para que, en caso de haber percibido el movimiento, realicen el respectivo reporte a través de la plataforma Sismo Sentido, una herramienta clave para fortalecer el seguimiento y análisis de la actividad sísmica en el país.

Paso a paso para activar la alerta de sismos en los celulares

Google cuenta con un sistema de detección temprana basado en la red ‘ShakeAlert’, conformada por más de 1.600 sensores sísmicos, que permite enviar notificaciones automáticas ante la ocurrencia de temblores.

Para activar esta opción, los usuarios deben:

Ingresar a la configuración del dispositivo. Seleccionar Seguridad y emergencia y luego Alertas de terremotos. Si esta opción no aparece, dirigirse a Ubicación, pulsar Avanzada y activar Alertas de terremotos.

Recomendaciones ante un sismo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recuerda la importancia de que los hogares cuenten con un plan de emergencia, que incluya rutas de evacuación, puntos seguros y un kit básico con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos y documentos importantes.

Durante un temblor, se aconseja conservar la calma, resguardarse en zonas seguras de la vivienda, como junto a columnas o debajo de muebles resistentes, y evitar ventanas o elementos que puedan caer.

Una vez finalizado el sismo, se recomienda revisar posibles daños estructurales antes de regresar a los inmuebles, no usar ascensores, cortar servicios públicos si es necesario y mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales.