La Defensora del Pueblo, Iris Marín, por medio de su cuenta X, se refirió al anunció del Ejército de Liberación Nacional sobre un cese al fuego unilateral en celebraciones de Navidad y fin de año.

“Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia. Si bien es básico que se mencione la obligación de respeto a la población civil, en las acciones del ELN observamos daños sostenidos a la población civil. Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas”, se lee en parte del mensaje de Marín.

Agregó: “El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con los otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin del año. El ELN mantiene confrontaciones armadas con distintos grupos en varias zonas del país”.

La defensora del Pueblo también cuestionó que el cese al fuego anunciado por el ELN sea de verdad un cese al fuego, pues el año pasado también se hizo un anuncio parecido y la guerrilla, de acuerdo a la funcionaria, siguió perpetrando atentados.

“Por último, hace un año, el ELN anunció un cese al fuego similar. En enero, sin embargo, continuó sin piedad los ataques a la población. Por ejemplo, en Catatumbo declaró una guerra que generó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia. Es decir, infundió miedo generalizado en miles de personas inocentes. Saludamos el anuncio, pero pedimos más”, publicó Marín.

El cese al fuego anunciado por el ELN irá desde las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.

“El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un cese unilateral el fuego (sic) para esta temporada de festividades navideñas y fin de año”, señaló esa guerrilla en un comunicado.

En el mismo comunicado, el ELN acusó a Estados Unidos de “desplegar sus tropas por el Caribe para amenazar, agredir y saquear a los pueblos y naciones” del continente, y volvió a señalar al país norteamericano como responsable de una supuesta escalada militar en la región.

La guerrilla ha justificado en ese contexto el paro armado de 72 horas que convocó la semana pasada, el cual derivó en cerca de un centenar de acciones de intimidación en al menos una decena de departamentos, lo que incluyó ataques con explosivos, hostigamientos a estaciones policiales, quema de vehículos y restricciones a la movilidad.