El economista y exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, procesado por su presunta participación en la supuesta red de corrupción que involucró a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y al Instituto Nacional de Vías (Invías), presentó un episodio de descompensación mientras se encontraba bajo detención preventiva.

El hecho se registró el sábado 20 de diciembre, día en que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) lo trasladó al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo), en Bogotá, como parte de la medida de aseguramiento que el Tribunal Superior de Bogotá había impuesto.

Según su defensa, Bonilla sufrió un episodio de baja presión arterial y solicitó atención médica dentro del centro. El abogado Mauricio Pava había pedido al Inpec el 18 de diciembre una “protección reforzada de los derechos fundamentales” del exfuncionario, debido a su historial médico.

Asimismo, Bonilla se encuentra bajo tratamiento tras un ataque isquémico cerebral sufrido meses atrás y presenta complicaciones adicionales, entre ellas afasia motora, enfermedad renal crónica, dislipidemia, hiperplasia prostática y reflujo gastroesofágico. Su defensa argumentó que estas condiciones “incompatibles” con la “reclusión regular” en una cárcel.

El mismo día de la audiencia, la magistrada Aura Rosero negó la solicitud de detención domiciliaria presentada por la Fiscalía y ratificó la medida de prisión preventiva tanto para Bonilla como para Luis Fernando Velasco. Tras la diligencia, Bonilla fue esposado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y trasladado al búnker de la Fiscalía, donde pasó su primera noche como detenido.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro, volvió a defender este domingo a su exministro de Hacienda.

“La magistrada (Aura Alexandra) Rosero no quiso ni escuchar la defensa yo sé que Bonilla es inocente y han apresado a un profesor de economía por venganza”, escribió el mandatario en X, donde también cuestionó la decisión judicial que ordenó su detención preventiva y llamó a estudiantes de Economía a pronunciarse sobre lo que consideró una persecución contra posturas intelectuales distintas.