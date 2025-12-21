Las imágenes de registro judicial de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco comenzaron a difundirse tras la decisión de un tribunal que ordenó su detención preventiva, en el marco de la investigación por el presunto desfalco de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Luego de la legalización de sus capturas, ambos exfuncionarios quedaron bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad que determinó los centros donde permanecerán recluidos mientras avanza el proceso penal en su contra.

Según lo establecido por las autoridades, Bonilla fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo), en Bogotá, mientras que Velasco quedó bajo vigilancia en la Escuela de Carabineros de Cali. Las fotos conocidas corresponden al procedimiento estándar de identificación realizado tras la imposición de la medida de aseguramiento.

Asimismo, la determinación judicial fue adoptada por la magistrada Leonor Oviedo, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien el viernes pasado 19 de diciembre avaló las capturas de los exministros, señalados de integrar una presunta estructura dedicada al manejo irregular de recursos públicos.

Durante la audiencia, se explicó que la medida busca proteger el desarrollo de la investigación y evitar eventuales obstrucciones al proceso judicial.

