La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso una condena de 20 años de prisión al coronel en retiro Publio Hernán Mejía por su presunta responsabilidad en 72 casos de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2003, durante su mando del Batallón La Popa en Valledupar. Esta es la primera vez que la JEP dicta una pena de cárcel contra un militar retirado en el marco de la justicia transicional.

En una entrevista con el medio Blu Radio, Mejía rechazó la sentencia y negó haber emitido órdenes ilegales durante su trayectoria militar. “Nunca voy a aceptar que actúe de manera irresponsable o ilegal y nunca a cambio de una libertad deshonrosa voy a aceptar lo que no hice. Hasta el último suspiro de mi vida lucharé por la verdad, por mi limpieza como soldado, porque allá se hicieron más de 600 operaciones, todas ordenadas dentro de la legalidad. Jamás emití una orden legal y jamás voy a aceptar lo que no hice, cuésteme lo que me cueste”.

Según la JEP, durante su comando habría existido una coordinación con grupos paramilitares para presentar civiles como bajas en combate. Mejía, por su parte, negó cualquier tipo de vínculo con estructuras armadas ilegales y sostuvo que incluso hay pruebas de planes para atentar contra su vida por parte de esos grupos, lo que, a su juicio, contradice la teoría de alianzas con paramilitares.

“Jamás. Con ningún elemento armado al margen de la ley, con ningún delincuente”, expresó.

El coronel retirado también cuestionó la credibilidad de los testimonios de militares que estuvieron bajo su mando, quienes declararon ante la JEP reconociendo su participación en los hechos. Publio aseguró que esas versiones fueron modificadas en busca de beneficios judiciales y que contradicen anteriores declaraciones en otras instancias.

“Una libertad deshonrosa a cambio de beneficios no es digna de un soldado. Yo combatí el terrorismo durante muchos años”, manifestó.

Finalmente, tras conocerse la decisión, el militar anunció que apelará la condena y manifestó su decepción con el proceso de justicia transicional, al que calificó de “faltarle a la verdad” y buscar un caso emblemático para presionar reconocimientos de responsabilidad.

A su vez, junto con su equipo de abogados, indicó que agotará todas las instancias legales con la esperanza de que en una segunda revisión se reconozca su actuación como comandante del Batallón La Popa.