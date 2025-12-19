Se conoció este viernes que la JEP emitió la primera sentencia adversarial transicional contra un alto exmilitar que no aceptó los delitos formulados: el coronel (r) Publio Hernán Mejía, ex comandante del Batallón La Popa de Valledupar, condenado a 20 años de carcel por 72 casos de mal llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales.

Mejía fue uno de los militares más condecorados, hasta que, en 2007, salió del Ejército por orden del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. El ex comandante del Batallón La Popa nunca aceptó responsabilidad y ante el tribunal de paz se declaró inocente de los 72 crímenes perpetrados entre 2002 y 2005.

En cambio, los integrantes del batallón de la capital cesarense que sí se allanaron a los cargos por más de 135 ‘falsos positivos’, fueron condenados el pasado 18 de septiembre a ocho años de sanción restaurativa.

Además, la JEP estableció nexos de Mejía con grupos paramilitares para la comisión de estos asesinatos: “Una alianza entre el ilegal aparato organizado de poder bajo su mando con el Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)”.