La reciente divulgación de nuevos documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el caso Jeffrey Epstein volvió a generar controversia en Colombia, luego de que se conociera una imagen del expresidente Andrés Pastrana junto a Ghislaine Maxwell, condenada por delitos sexuales asociados a menores de edad.

Lea más: Nuevas imágenes de Jeffrey Epstein salen a la luz: Bill Gates, Woody Allen y presuntas víctimas aparecen en fotos

Los archivos, publicados este viernes 19 de diciembre, hacen parte de una serie de entrevistas realizadas a Maxwell en junio de 2025, en las que se mencionan encuentros y viajes internacionales. Aunque buena parte del material fue entregado con censura, una fotos y referencias al exmandatario colombiano quedaron visibles en la transcripción.

De acuerdo con el relato atribuido a Maxwell, durante una visita a Colombia ambos habrían realizado un recorrido en un helicóptero Black Hawk, motivado, según ella, por el interés compartido en temas de aviación. Esta versión quedó consignada en los documentos oficiales del Departamento de Justicia.

Ver más: La Justicia de Estados Unidos publicará “cientos de miles de documentos” sobre Epstein este viernes

La aparición de la imagen provocó una reacción inmediata del presidente Gustavo Petro, quien se pronunció a través de su cuenta de X. El jefe de Estado cuestionó que Maxwell apareciera usando un uniforme de las Fuerzas Militares de Colombia.

“¿Cómo se le ocurre a esta ilustre derecha ponerle el uniforme de nuestras fuerzas militares a una pederasta?”.

Cómo se le ocurre a esta ilustre derecha ponerle el uniforme de nuestra fuerzas militares a una pederasta.https://t.co/O9z2kL2ir4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 20, 2025

Lea también: Video: policía detiene a mujer que se iba a lanzar desde un puente peatonal en Bogotá

Por otro lado, las declaraciones del mandatario generaron una fuerte respuesta del expresidente Andrés Pastrana, en la mañana de este sábado 20 de diciembre quien también recurrió a X para rechazar los señalamientos. Pastrana aseguró no sentirse intimidado y lanzó duras críticas contra Petro, elevando el tono del cruce político.

“No me intimida un pederasta @petrogustavo, que se rodea de violadores de niños y pacta con ellos la esclavitud sexual de menores”, escribió y, además, aseguró que “este gobierno está en mora de enfrentar un delito que le corresponde a la Corte Penal Internacional, y Petro, de explicar sus escándalos públicos”.