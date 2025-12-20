En un video de cámaras de seguridad quedó grabado el momento en que un uniformado de la Policía Nacional evitó que una mujer se lanzara desde un puente peatonal en Bogotá.

En la imagen se nota que el uniformado, que no estaba de servicio, y que estaba acompañado de su esposa, se percata de la situación, sale corriendo y detiene a la mujer.

El hecho ocurrió en un puente peatonal de la Autopista Sur de la capital de la República.

El uniformado se quita las maletas, se las deja a su esposa y sale corriendo a ayudar a la mujer. En el video se observa cómo atraviesa todo el puente hasta llegar al sitio y se abalanza contra la mujer, quien estaba a punto de lanzarse. Todo esto ante la mirada de decenas de usuarios.

Después de que el hombre aseguró a la mujer en el piso, otras personas llegan a tratar de ayudarlo.

Hasta el momento no se tiene conocimiento sobre la identidad de la mujer, ni la del hombre que evitó la tragedia, pero se conoció que se trata de un policía que estaba de civil.

En redes sociales lo usuarios han destacado la valentía del uniformado. Después de unos minutos se ve que varias personas acompañan a la mujer a bajar del puente.