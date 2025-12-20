Un operativo de seguridad se desplegó en las últimas horas de este sábado 20 de diciembre en el sector de Las Piñas, sobre la carretera que conecta a Cali con Buenaventura, luego de que la Policía confirmara la presencia de un cilindro con material explosivo abandonado en la vía.

Según el reporte inicial de las autoridades, el artefacto habría sido dejado por personas desconocidas en este importante eje vial del suroccidente del país, lo que encendió las alertas por el riesgo que representaba para conductores y habitantes de la zona.

Ante la situación, unidades especializadas antiexplosivos procedieron a realizar una detonación controlada, mientras se ordenaba el cierre preventivo del corredor durante varios minutos para garantizar la seguridad y evitar posibles afectaciones.

Durante la intervención, conductores reportaron a través de redes sociales congestión vehicular y demoras prolongadas, producto de la suspensión temporal del tránsito.

Una vez finalizado el procedimiento, las autoridades habilitaron a esta hora nuevamente el paso y confirmaron quela movilidad se normalizóen el sector.

No obstante, se espera que en las próximas horas se entregue un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido y los avances en las investigaciones para determinar a los responsables.