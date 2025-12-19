Las autoridades lograron frustrar un ataque con explosivos que estaría dirigido a la estación de policía ubicada en el barrio Bolívar, de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca.

Leer más: “Jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia”: Petro cuestiona orden de captura contra el exministro Bonilla

Se conoció que durante la madrugada de este viernes 19 de diciembre un vehículo tipo camioneta, cargado de cilindros explosivos, fue abandonado cerca de la estación en la que se encontraban varios uniformados.

En la camioneta de alta gama –Toyota Prado – se encontraban en total cinco cilindros de aproximadamente 40 libras que amenazaban contra la integridad de los miembros de la fuerza pública.

Lea acá: Desarticulan red pedófila que distribuía material de abuso sexual infantil a través de WhatsApp

Ante la amenaza, técnicos antiexplosivos adelantaron labores de verificación y lograron desactivar el material explosivo.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, afirmó que la amenaza fue creada por una “mente demencial”.

“La Policía Nacional pudo reaccionar de inmediato frente a esta amenaza que es de una mente demencial que quiere hacer este daño, no solamente la fuerza pública, si miramos este sector, es una galería que hoy está en pleno mercado, donde los que trabajen ahí son clase campesina, clase obrera, los comerciantes, los cocineros.”, dijo el mandatario.

“Yo no entiendo cuál es la intención de hacerle daño a la población civil. Ya la Policía Nacional pudo desactivar este vehículo con cinco pipetas de gas cargadas con explosivos. Donde este elemento hubiera explotado, alcanzaba cinco cuadras a la redonda. Se habían perdido muchas vidas, daños a la planta física a la galería, en fin, al patrimonio de la nación porque esto es centro histórico.”, añadió.

Lea también: JEP condena a 20 años de prisión al ex comandante del Batallón La Popa, coronel (r) Publio Hernán Mejía

Finalmente, Muñoz hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se refuerce la seguridad en la capital del departamento del Cauca.

“Es un llamado al Gobierno Nacional para que nos ayude con tecnología de inmediato, más pide fuerza para Popayán. Hace aproximadamente 1 mes vengo llamando a las autoridades para que nos refuercen la seguridad Popayán.”, puntualizó.