El Tribunal Superior de Bogotá dictó el pasado jueves 18 de diciembre medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Leer más: Antonio Char confirma que Junior jugará la Superliga en el ‘Metro’, pero cerrará de visitante

La decisión judicial, adoptada por la magistrada, Aura Alexandra Rosero Baquero, respondió a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que sostiene que ambos exfuncionarios habrían direccionado contratos de obra y servicios con el fin de asegurar apoyos para las reformas del gobierno Petro en el Congreso.

Ante la decisión del tribunal, el presidente Gustavo Petro se pronunció este viernes, a través de su cuenta de X, refiriéndose al caso particular del exministro Bonilla, de quien aseguró, “jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia”.

El jefe de Estado cuestionó la decisión de la magistrada Rosero de dejar en libertad al expresidente Álvaro Uribe, de la cual señaló: “sentí burlada a la juez de primera instancia”, y de dictar medida de aseguramiento en centro carcelario contra el profesor Bonilla.

Ver también: “Vamos a traer tres o cuatro jugadores, ya tenemos un equipo armado”: ​​Fuad Char

“Ricardo Bonilla tiene 76 años de edad y estuvo hace días en UCI, en cuidados intensivos, lo ha puesto en peligro. Jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia. Jamás hizo un cupo indicativo a congresistas”, aseguró el mandatario.

De igual manera, indicó que: “Yo fui el que descubrió en el gobierno de Pastrana centenares de cupos indicativos encriptados en códigos secretos que descubrí y puse en las paredes de mi intervención en el debate que realice sobre ellos”.

Sobre Bonilla enfatizó: “El exministro de hacienda solo se reunio fue con ponentes de la ley del presupuesto y de la comisión interparlamentaria del crédito, que es lo que le corresponde hacer para la aprobación del presupuesto del año 2024. Si el congreso no aprueba el presupuesto yo puedo decretarlo”.

Le sugerimos: Grave accidente en la Circunvalación de la Prosperidad: piques de motos, un Chevrolet Camaro incendiado y un joven muerto

El primer mandatario señaló también que: “Yo personalmente suspendí cualquier financiación de los proyectos solicitados por los congresistas de la comisión interparlamentaria, y yo mismo inmediatamente pedí la renuncia inmediata de Olmedo”.