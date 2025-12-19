Tras una extensa investigación que comenzó en febrero pasado, autoridades policiales de distintos países, entre esas la colombiana, lograron la captura de 14 personas señaladas de integrar un red de pedofilia que distribuía material de abuso sexual infantil en plataformas digitales.

Las indagaciones permitieron identificar la participación de usuarios de al menos cinco países de la región y España; el grupo principal utilizado por la red criminal operaba en WhatsApp y se denominaba “Free World”, el cual era administrado y dinamizado por los 14 capturados. Asimismo, los ciberdelincuentes compartían enlaces a páginas de la red profunda (web no rastreable), que eran difundidas a través del grupo de mensajería instantánea.

También se lograron la incautación de dispositivos electrónicos y evidencia digital relevante para el avance de nuevas líneas investigativas, entre ellos 18 equipos terminales móviles (celulares), 44 memorias USB, 5 computadores y 1 tarjeta SIM.

Durante la operación en Colombia se llevaron a cabo 4 capturas por orden judicial y 7 diligencias de registro y allanamiento, materializadas por investigadores del Centro Cibernético Policial de la DIJIN. Se intervinieron seis ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y el municipio de Contadero (Nariño), allí se emplearon equipos especializados de informática forense.

En un análisis preliminar del 2 % del material incautado, se logró extraer en tiempo real más de 125 videos e imágenes de abuso infantil, así como conversaciones entre los pedófilos. “Estas evidencias permitieron identificar la forma en que creaban y modificaban diferentes redes para evadir el control de las plataformas digitales y de las autoridades”, señaló la Dijín.

La desarticulada red había difundido más de 1.275 videos y 539 imágenes, cuyas víctimas eran niños y niñas entre los 5 y 10 años de edad.

Simultáneamente en Brasil se materializaron 2 capturas; en Ecuador, 3; en Paraguay, 2 y una aprehensión. Adicionalmente, la Policía Nacional de Honduras, que mantuvo un rol activo en la investigación, ejecutó su medida operativa a finales de noviembre de 2025, logrando una captura.

Entre los capturados en territorio colombiano se encontraba un guarda de seguridad y un especialista en medios digitales, quien trabajaba como community manager, encargado de promocionar contenidos en diferentes redes sociales.

Entre tanto, en el continente europeo efectivos de la Policía Nacional de España, capturaron durante una diligencia de allanamiento y registro a dos personas a las que les incautaron 2 equipos terminales móviles que al parecer contenían material digital de abuso sexual de menores de edad.

La operación Atenea se originó en Colombia a partir de una denuncia anónima recibida en el CAI Virtual del Centro Cibernético Policial (CECIP), de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN). La investigación se inició por la presunta distribución de material de abuso sexual infantil a través de un grupo de chat en una reconocida aplicación de mensajería global instantánea.