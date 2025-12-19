La Policía del Atlántico a través de uniformados adscritos a la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, lograron la captura en flagrancia de tres hombres por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

La diligencia de registro y allanamiento se realizó en el conjunto Búho, del complejo habitacional Alameda del Río, ubicado en la calle 111 #43-331, localidad Norte-Centro Histórico.

En dicho sitio fueron capturados en flagrancia tres hombres, a quienes se les logró incautar, durante el procedimiento policial, cinco kilógramos de clorhidrato de cocaína, avaluados en $25 millones, equivalentes a 5.000 dosis.

Con la captura de estas personas, la Policía Nacional genera una mayor percepción de seguridad en los municipios del Atlántico, disminuyendo las actividades de compra y, por ende, el tráfico peatonal asociado a consumidores y expendedores de sustancias alucinógenas.

EL HERALDO conoció que los capturados fueron identificados por las autoridades como Adrián Alfonso Ariza Cuberos, Berley Lemus Álvarez y Leonel Rodolfo Camargo Álvarez, quienes presentan anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, abuso de confianza, porte ilegal de armas de fuego, lesiones, hurto calificado e inasistencia alimentaria.

El señor Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante departamento de Policía Atlántico, invita a la comunidad a denunciar cualquier acto delincuencial que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana, la línea 123 está habilitada para el suministro de información.