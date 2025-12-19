En la noche de este jueves 18 de diciembre, un joven de 17 años resultó herido por disparos de arma de fuego en la invasión 31 de enero, en el municipio de Sabanalarga.

De acuerdo con información preliminar del Departamento de Policía Atlántico, aproximadamente a las 7:00 p.m., la víctima se encontraba en el sector cuando un hombre se le acercó y le disparó, causándole lesiones. Posteriormente, el agresor se dio a la fuga.

El joven fue auxiliado por moradores del sector y trasladado a un centro médico, donde recibe atención médica.

Según las primeras versiones, el ataque podría estar relacionado con un conflicto previo ocurrido el pasado martes 16 de diciembre entre la víctima y el agresor.

La Policía adelanta labores de investigación y recolección de información para esclarecer los móviles del hecho y dar con el paradero y captura del responsable.

Finalmente, la institución hace un llamado a la comunidad para que suministre información que ayude en la investigación, comunicándose de manera inmediata a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercana.