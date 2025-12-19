Sobre la mañana de este viernes 19 de diciembre se conoció el fallecimiento de un séptimo soldado luego del ataque perpetrado a una base militar ubicada en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar.

El militar se encontraba hospitalizado en centro asistencial hasta donde fue trasladado luego del ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la base militar adscrita al Batallón de Infantería N° 14 del Ejército Nacional, en la vereda El Juncal.

De momento se desconoce la identidad del soldado, de lo que sí hay certeza es de los nombres de las otras víctimas: Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez.

De otra parte, otros 31 militares resultaron heridos, de los cuales 5 requirieron atención médica especializada y 26 lesionados leves que se encuentran pendientes por dar de alta, según información del Ejército.

“Rechazamos esta acción criminal que demuestra una vez más el constante uso indiscriminado de estas prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el DIH, las cuales ponen en grave riesgo a las poblaciones y dejan en luto a la institución y a las familias de nuestros militares”, expresó la institución castrense.

Tras el ataque, las tropas de la Segunda División mantienen el despliegue operacional en la zona, con el fin de “afectar de manera contundente el accionar terrorista del ELN, y preservar la seguridad de las comunidades en esta región del país”.

La autoridad local y departamental iniciaron un consejo de seguridad extraordinario en el que se decidió decretar toque de queda en el municipio, según indicó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel.

Entre el 26 de abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, se registraron 393 ataques con drones, señaló el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardoso, en diálogo con Blu Radio. Lo que comenzó como un problema aislado en Argelia, Cauca, se ha expandido a otras zonas estratégicas, incluyendo Catatumbo, sur de Bolívar, Chocó, Guaviare y Putumayo.

Según el general, los grupos armados ilegales cuentan con recursos económicos significativos, provenientes del narcotráfico y la minería ilegal de oro, lo que les permite acceder a equipos tecnológicos y entrenamiento especializado, incluso con asesoría de personal extranjero.

Explicó que estos drones son adquiridos con facilidad en mercados internacionales o a través de internet, y posteriormente adaptados de forma artesanal con explosivos.