Tras el atentado terrorista que perpetró el ELN, la noche del pasado jueves 18 de diciembre, contra la base militar El Juncal, perteneciente al Ejército Nacional, en jurisdicción del municipio de Aguachica, sur del Cesar, y que dejó seis uniformados muertos, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo se pronunció.

En entrevista con La FM, el general Cardozo señaló que se activaron los protocolos de respuesta y redoblaron la presencia en la zona. Asimismo, indicó que el ataque fue perpetrado por el frente Camilo Torres Restrepo, del ELN, y se ejecutó mediante el uso de drones cargados con explosivos, los cuales detonaron en el área donde estaban durmiendo los militares.

“Primero, condenar este acto criminal y terrorista realizado por bandidos del ELN, del frente Camilo Torres Restrepo, sobre una base de entrenamiento del batallón Ricaurte ubicada en Aguachica, Cesar. Lo segundo, enviar un mensaje de condolencia a todas las familias de nuestros seis valientes soldados que perdieron la vida en este acto criminal y terrorista”, dijo el general Cardozo sobre el ataque.

De igual manera, el comandante del Ejército aseguró al medio antes citado que “esta estructura del ELN fueron los responsables, son bandidos que pertenecen al Frente de Guerra Nororiental y, específicamente a una estructura que se llama Camilo Torres Restrepo, el cabecilla es alias Wilmer, y es el principal responsable de esta acción criminal y terrorista", añadió.

Detalles del ataque armado

El general Cardozo reveló cómo estas disidencias atacaron la base militar El Juncal, y en qué momento preciso lograron perpetrar a las Fuerzas Militares.

“Fueron lanzamientos de artefactos explosivos a través de una rampa móvil, es una volqueta acondicionada con estos artefactos, pero principalmente las afectaciones se dieron por el ataque con drones. Drones que se ubicaron encima de los alojamientos de la tropa y allí lanzaron estos artefactos sobre una sobre un alojamiento de hamacas, que es donde los soldados descansan después del entrenamiento diario que hacen en esa zona", indicó.

Inteligencia militar y sistema tecnológico

El general Cardozo aseguró que el Ejército Nacional si está en condiciones de defenderse ante los ataques con drones, y para ello cuentan con tres líneas de trabajo, sin embargo, manifestó que la inteligencia militar es una de las capacidades más débiles que tienen, y están trabajando en el fortalecimiento de las mismas.

“Efectivamente la tecnología existe, hay tres líneas de trabajo para poder enfrentarse a esta amenaza multidominio que llegó para quedarse y que está en expansión en Colombia. La primera es el entrenamiento de las unidades, las tropas que están desplegadas en el territorio han sido entrenadas para poder reaccionar efectivamente a un ataque de estos", manifestó a La FM.

De igual manera, sobre la inteligencia militar señaló que “es una de las capacidades más débiles que tenemos en este momento y que estamos en proceso de fortalecer. Deberíamos, si la inteligencia estuviera en su máxima capacidad, poder anticipar este tipo de acciones. Sin embargo, es muy difícil porque ni las principales agencias del mundo son capaces de anticiparlo, es muy difícil anticipar la acción terrorista”, añadió Cardozo.