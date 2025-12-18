La Corte Suprema de Justicia determinó este jueves que el ministro del Interior, Armando Benedetti, seguirá en libertad mientras continúa la investigación en su contra por presuntas irregularidades en la compra de una mansión ubicada en Lagos de Caujaral, en el departamento del Atlántico.

En un auto fechado el 4 de diciembre y firmado por el magistrado César Reyes, y que fue revelado por EL TIEMPO, la Sala de Instrucción del alto tribunal concluyó que no se cumplen los requisitos constitucionales ni probatorios para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Según la Corte, el material reunido hasta ahora permite el avance de la investigación sin riesgo de que el funcionario obstruya el proceso ni altere la evidencia.

Sin embargo, la decisión no implica una absolución ni cierra definitivamente la investigación, sino que se limita a negar la prisión preventiva en esta etapa procesal.