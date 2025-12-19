Legisladores demócratas del Congreso estadounidense publicaron este jueves nuevas fotos relacionadas con Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos sexuales, en el marco de la fecha límite que tiene el gobierno del presidente Donald Trump para revelar documentos sobre su caso.

Lea más: Escala la tensión entre EE. UU. y Venezuela : Trump no descarta una guerra con Caracas

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes compartió 68 imágenes, que forman parte de un total de 95.000 entregadas por los representantes de la herencia de Epstein. Las fotos muestran al fallecido criminal junto a reconocidas figuras internacionales como Noam Chomsky, Bill Gates y Woody Allen, así como una captura de pantalla que hace referencia a un presunto tráfico de mujeres.

En la captura difundida por los demócratas se observa un intercambio en el que se habla sobre enviar mujeres para ‘J’. “No sé, intenta enviar a otra persona. Tengo una amiga que es reclutadora, me envió algunas chicas hoy. Pero pide 1.000 dólares por chica. Te enviaré chicas ahora. ¿Quizás alguna sea buena para J?”.

House oversight committee

Ver más: ¿Qué es el Programa de Visas de Diversidad que suspendió el Gobierno de Estados Unidos?

Posteriormente, la captura incluye información específica sobre una posible víctima, de 18 años, estatura, peso, medidas, así como referencias al espacio Schengen y a su ciudad de origen en Rusia.

Otra de las imágenes muestra el pie de una mujer acompañado de una cita de ‘Lolita’, la novela de Vladimir Nabokov que aborda la obsesión de un adulto por una niña de 12 años.

No se ha confirmado el lugar, la fecha ni los responsables de las fotografías.

House oversight committee

La divulgación de este material se interpreta como un intento de presionar al gobierno de Trump, que tiene como fecha límite este viernes para hacer públicos los documentos relacionados con Epstein, condenado en 2008 por prostitución y fallecido en prisión en 2019 antes de enfrentar un juicio federal por delitos sexuales contra menores.

Lea también: Putin asegura que ha recibido “ciertas señales” de que Ucrania quiere dialogar con Rusia

Los demócratas han señalado que el Departamento de Justicia debe hacer públicos los archivos, mientras que Trump ha minimizado el asunto, calificándolo de “farsa” amplificada por la oposición. No obstante, el mandatario ratificó la ley que obliga a publicar los documentos tras su aprobación por el Congreso en noviembre.

Entre las imágenes divulgadas este jueves se incluyen a Epstein en compañía de Steve Bannon, así como a bordo de lo que parece un jet privado con Noam Chomsky, o posando con Woody Allen. Otras fotografías muestran documentos y pasaportes de mujeres de distintos países, con información parcialmente censurada.

House oversight committee Jeffrey Epstein junto con el director ejecutivo de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem.

La muerte de Epstein, ocurrido en su celda en Nueva York el 10 de agosto de 2019, ha generado numerosas teorías de conspiración que sugieren que podría haber sido asesinado para silenciar un escándalo que involucraba a personalidades de alto perfil en distintos sectores.

No olvide leer: Bloqueo petrolero, nuevo frente de Trump para asfixiar al chavismo

Hasta ahora, ninguna de las fotos publicadas evidencia conductas delictivas de las personas que aparecen junto a Epstein, aunque la difusión del material ha generado nuevas interrogantes sobre los vínculos del financista con figuras de alto perfil en distintos ámbitos.