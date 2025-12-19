Las fuerzas armadas de EE. UU. destruyeron el miércoles una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y asesinaron a las cuatro personas que tripulaban la nave.

El nuevo ataque fue anunciado mientras el presidente Donald Trump realizaba un anuncio desde la Casa Blanca, que había generado creciente interés luego de elevar tensiones con Venezuela al asegurar que el país suramericano ha “robado” petróleo y activos estadounidenses.

Pese a los operativos, el presidente Nicolás Maduro dijo este miércoles que continuará “el comercio para allá y para acá” del petróleo de su país, luego de que Trump anunciara un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan” de la nación suramericana, y acusó a su homólogo norteamericano de tener una “pretensión guerrerista”.

¿Agudización de la crisis?

Son varias las voces que se han pronunciado con preocupación respecto a la nueva decisión de EE. UU. asegurando que, en lugar de ayudar al país, lo que hará es profundizar la crisis que ha impactado al pueblo venezolano.

El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Guerásimov, calificó este jueves de “alarmante” la situación en torno a Venezuela y aseguró que el “bloqueo” viola el derecho internacional.

Reinaldo Quintero, presidente de Petropymi, sostuvo que no cree que haya nuevamente un problema de escasez de combustibles en Venezuela tras esta sanción, ya que el país va a “conseguir el camino” para sortear esta coyuntura, con el apoyo de aliados como Rusia, China e Irán.

Maduro aseguró que continuará "el comercio para allá y para acá" del petróleo de su país, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" de la nación suramericana.

Como ejemplo, señaló que el país cuenta con una “capacidad de refinación interna que tiene un tamaño suficiente para atender la demanda” nacional, estimada en unos 120.000 barriles diarios de gasolina y entre 40.000 y 60.000 de diésel.

A juicio de Quintero, cualquier acción sobre la venta de crudo venezolano tendría un impacto en las finanzas públicas y en sectores como salud, educación, infraestructura y servicios públicos.

Baja oferta y riesgo de carga

Los compradores asiáticos, de acuerdo con Reuters, “exigen grandes descuentos en el petróleo venezolano debido a una avalancha de crudo ruso e iraní (también sancionado) y al aumento del riesgo de carga en el país sudamericano” por la presencia militar de EE. UU. en el Caribe.

Según la agencia, este 2025 China ha concentrado entre el 55% y el 90% de exportaciones de crudo venezolano, frente al 40%-60% de 2024, lo que indica que las decisiones del presidente Trump están teniendo un impacto al alza por reducción de la oferta.

PDVSA opera con normalidad

La estatal PDVSA aseguró el miércoles que las exportaciones de crudo y sus derivados “se desarrollan con normalidad” e indicó que los buques petroleros vinculados a sus operaciones “continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas”.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a PDVSA.

La empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas.

Cabe recordar que Biden permitió a Venezuela una recuperación con una política de licencias petroleras que ha llegado ahora Trump a desarticular imponiendo sanciones.