El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió suspender el programa de lotería de tarjetas de residencia permanente, más conocidas como “green cards”, luego del ataque en la Universidad de Brown, cuyo principal sospechoso entró a Estados Unidos bajo ese programa migratorio.

Cabe recordar que dicho Programa de Visas de Diversidad (DV1), es un sorteo anual que realiza el gobierno de EE. UU. para ofrecer hasta 55.000 visas de inmigrante a personas de países con bajas tasas históricas de inmigración a Estados Unidos, buscando así diversificar su población inmigrante.

No obstante, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó este viernes que Claudio Manuel Neves Valente, portugués de 48 años, responsable del ataque a la institución universitaria, entró a Estados Unidos a través del DV1 en 2017, y recibió una “green card”.

Por lo tanto, el mandatario estadounidense ordenó “de inmediato” al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de Estados Unidos que suspenda el plan DV1 “para garantizar que ningún otro estadounidense resulte afectado por este programa desastroso”, aseguró Noem.

El Programa de Diversidad de Visas busca diversificar su población, a través de una selección aleatoria por sorteo computarizado, con elegibilidad basada en el país de origen y requisitos de educación o experiencia laboral de cada migrante.

La mayoría de los ganadores residen fuera de Estados Unidos e inmigran mediante el proceso consular con la emisión de un visado de inmigrante, pero cada año hay una cantidad reducida de ganadores quienes, en el momento de ganar esa lotería, ya viven en Estados Unidos como no inmigrantes o tienen otro estatus legal.