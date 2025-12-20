El periodista Daniel Coronell informó en la tarde del pasado viernes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó una foto de los archivos de Jeffrey Epstein que “muestra al entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana, con Ghislaine Maxwell, principal cómplice de Epstein condenada a 20 años de prisión”.

Leer más: “¿Cómo se le ocurre a esta ilustre ponerle el uniforme de nuestras fuerzas militares?”: Petro tras foto de Pastrana con Ghislaine Maxwell en el caso Epstein

“Los dos tienen uniformes de piloto de helicóptero militar con la bandera de Colombia visible. En una declaración ante el fiscal Todd Blanche, Maxwell afirmó que fue a Colombia con Epstein y además dijo: ‘Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y pilotee un Blackhawk en Colombia’”, agregó el columnista en sus redes sociales.

#ElReporteCoronell El Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de liberar esta foto de los archivos de Jeffrey Epstein. Muestra al entonces presidente de Colombia @AndresPastrana_ con Ghislaine Maxwell, principal cómplice de Epstein condenada a 20 años de prisión. 🧵 pic.twitter.com/kriD1pU088 — Daniel Coronell (@DCoronell) December 19, 2025

Así mismo, advierte, “en el libro ‘Entitled: The rise and fall of the House of York’ escrito por Andrew Lownie, aseguran que Ghislaine ‘en las fiestas, regaló a los invitados con historias sobre volar un helicóptero Black Hawk en Colombia y disparar un cohete contra un campamento terrorista’”.

Le puede interesar: Clinton se defiende tras publicación de imágenes suyas en los archivos Epstein

“La mujer condenada por conspiración para traficar menores con propósitos sexuales posó para numerosas fotos descalza y con uniforme de piloto militar de Colombia”, concluyó Coronell su hilo en X.

El presidente Gustavo Petro comentó al respecto: “Cómo se le ocurre a esta ilustre derecha ponerle el uniforme de nuestra Fuerzas Militares a una pederasta”.

No olvide leer: Bill Clinton aparece en archivos desclasificados del caso Epstein publicados por EE. UU.

En respuesta, el expresidente Andrés Pastrana advirtió: “No me intimida un pederasta Petro, que se rodea de violadores de niños y pacta con ellos la esclavitud sexual de menores. Este gobierno está en mora de enfrentar un delito que le corresponde a la Corte Penal Internacional. Y Petro, de explicar sus escándalos públicos”.

Y el expresidente Ernesto Samper, viejo oponente de Pastrana, ‘trinó’: “Va siendo la hora de que el expresidente Pastrana responda por su participación en las fiestas pedófilas del señor Jeffrey Epstein y por las razones por las cuales, según la denuncia de Daniel Coronell, invitó a la proxeneta Ghislaine Maxwell -vistiendo uniforme de uso privativo de la Fuerza Aérea Colombiana— a pilotear un helicóptero Black Hawk militar para presuntamente ‘bombardear campamentos terroristas en territorio colombiano’”.