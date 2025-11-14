El senador Temístocles Ortega, de Cambio Radical, denunció en la madrugada de este viernes que fue víctima de un atentado a bala en Cauca, mientras se movilizaba hacia Popayán.

“En el sitio El Túnel, antes de Popayán, fuimos atacados por delincuentes con armas largas y cortas que se movilizaban en dos carros -uno delante y otro atrás-, el vehículo recibió seis impactos”, detalló el congresista en su cuenta de X.

Por fortuna, el senador y los miembros de su esquema de seguridad resultaron ilesos del ataque armado.

“Logramos escapar gracias a la pericia y valentía del conductor de la UNP y el escolta de Policía nacional que se llevaron el carro por delante”, dijo Ortega.

Agregó que los sujetos armados persiguieron la camioneta en la que él se movilizaba “hasta la entrada de Popayán”, pero el conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue más rápido y no permitió que los alcanzaran.

“Salimos por fortuna todos ilesos. A la UNP he pedido personalmente reforzar el esquema, no lo han hecho. Muy difícil la situación de inseguridad del Cauca”, lamentó el senador Temístocles Ortega, que además publicó tres fotografías de los impactos de bala en la camioneta.