El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso le pidió perdón al expresidente Álvaro Uribe por señalamientos que hizo en su contra en la JEP y ahora dice que “no me constan”.

Ante la querella interpuesta por el exmandatario, el ahora gestor de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, en la primera diligencia ante la Fiscalía, dijo que estaba dispuesto a conciliar y a pedirle perdón al ex jefe de Estado.

“Manifiesto que no me consta que el doctor Álvaro Uribe Vélez hubiera participado en la lamentable acción criminal perpetrada por las AUC que acabó con la vida del señor Eudaldo León Díaz, exalcalde del municipio de El Roble, Sucre”, se lee en la propuesta de conciliación de Mancuso.

Ahora, esta propuesta de conciliación será revisada por los abogados del expresidente para decidir si la aceptan o no.

“De manera franca, respetuosa y sin ambigüedad, presento disculpas al doctor Álvaro Uribe Vélez si alguno de los apartes de mi comunicado o declaraciones le produjo malestar, incomodidad personal o considera afectado su buen nombre. Con este escrito, reconozco que, como postulado compareciente ante los mecanismos de justicia transicional, mi palabra tiene un alcance público”, agregó el expara.

La nueva audiencia quedó citada para el próximo 4 de diciembre.

“No me consta participación directa ni indirecta alguna del expresidente Uribe Vélez en hechos criminales relacionados con la querella que nos ocupa”, concluyó.