El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó este jueves 13 de noviembre que en el nuevo ataque a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, está dirigido contra alias Antonio Medina, su hombre de confianza, quien tiene injerencia en el departamento de Arauca.

De acuerdo con el funcionario, alias Antonio Medina es “uno de los capos del narcotráfico” que delinque en la zona.

“El objetivo es afectar a uno de los principales capos, alias Antonio Medina que delinque en el departamento de Arauca y que pertenece al cartel del Narcotráfico”, aseguró.

Además, reafirmó que el bombardeo fue autorizado por el presidente Gustavo Petro.

“El señor Presidente autorizó un bombardeo de alta precisión para neutralizar la grave amenaza que persiste contra la población civil”, sostuvo.

El jefe de cartera aseguró que en lo que va del año 2025 se han realizado ocho bombardeos contra los grupos armados ilegales.

“Hoy se realizó el bombardeo número 13 durante el gobierno de Gustavo Petro, ya van ocho en el 2025 y 5 en el 2024.”, afirmó.

Por el momento, se está a la espera del consolidado de los resultados conseguidos tras el bombardeo.

Presidente Petro ordena bombardeos

Durante su intervención en la ceremonia del 134° aniversario de la Policía Nacional, en la Escuela General Santander, el presidente Gustavo Petro anunció que este jueves ordenó nuevos bombardeos contra grupos armados ilegales, pero esta vez en zona rural del departamento de Arauca, en límites con Venezuela.

“Hoy ha ocurrido otro bombardeo ordenado por mí, veremos las consecuencias. En el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, en un momento que está siendo demasiado difícil porque corren fuerzas hacia allá buscando que el desastre que anuncian se convierta en un espacio magnífico para que las mafias tomen el territorio”, indicó el mandatario durante su discurso.

El bombardeo en Arauca se da tres días después de la ofensiva militar contra la disidencia del Estado Mayor Central, liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en el departamento del Guaviare, el pasado lunes 10 de noviembre.

En ese operativo murieron 19 presuntos disidentes. Las Fuerzas Militares también reportaron la captura de uno de los criminales y la entrega de otros cinco sujetos.