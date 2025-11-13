Nadia Blel, presidenta del partido Conservador, le envió este jueves una carta al senador y precandidato presidencial Efraín Cepeda en las que rechaza las “insinuaciones” de le legislador atlanticense sobre una supuesta infiltración petrista al interior de la colectividad azul de cara a las elecciones de 2026.

Según Cepeda, “el partido atraviesa una coyuntura preocupante. Se encuentra asediado por fuerzas petristas y por presiones impresentables que, en una estrategia conjunta, buscan mantenerlo paralizado, dividido o fracturado. Pretenden interferir en sus decisiones, condicionar sus posiciones y someter su voluntad a intereses ajenos a su historia y a su identidad”.

En este sentido, Blel aseguró que el Directorio Nacional Conservador ha adelantado cada una de las decisiones relacionadas con el proceso de selección e inscripción de precandidatos presidenciales en estricto cumplimiento de los estatutos del partido.

“En esa línea, rechazo categóricamente cualquier insinuación de presiones externas o injerencias ajenas a la voluntad autónoma del Directorio Nacional, no solo porque afectan la legitimidad de un Directorio que actuó en democracia, sino porque ponen en duda nuestra moralidad, constituyéndose en una afrenta para la colectividad”, dijo Blel.

“Considero necesario evitar cualquier manto de duda sobre el proceder adoptado. Este Directorio y fundamentalmente esta Presidencia no actúa bajo presiones de ninguna naturaleza ni responde a cálculos políticos externos ni internos. Las decisiones se toman en democracia, atendiendo al principio de interpretación de mayorías, con base en los estatutos, en el diálogo sereno y con el único propósito de fortalecer la colectividad y contribuir al rumbo del país. Ese ha sido, y seguirá siendo, mi compromiso como presidenta”, agregó.