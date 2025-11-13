Durante su intervención en la ceremonia del 134° aniversario de la Policía Nacional, en la Escuela General Santander, el presidente Gustavo Petro anunció que este jueves ordenó nuevos bombardeos contra grupos armados ilegales, pero esta vez en zona rural del departamento de Arauca, en límites con venezuela.

Lea: El expresidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia, es el nuevo ministro de Justicia

“Hoy ha ocurrido otro bombardeo ordenado por mí, veremos las consecuencias. En el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, en un momento que está siendo demasiado difícil porque corren fuerzas hacia allá buscando que el desastre que anuncian se convierta en un espacio magnífico para que las mafias tomen el territorio”, indicó el mandatario durante su discurso.

También se refirió a su decisión de condicionar el envío de comunicaciones a agencias de seguridad de Estados Unidos en medio de la tensión diplomática por los ataques del país norteamericano a lanchas y semisumergibles en aguas del Caribe y del Pacífico cargados supuestamente de narcóticos.

Lea: Fiscalía acusa formalmente a ‘Papá Pitufo’ de dos delitos en audiencia en la que reapareció

“Espero convencer al Gobierno de Estados Unidos de que no cometa errores y que hagamos lo que está haciendo Colombia, que es mejor. (...) Colombia es respetuoso de los tratados internacionales y eso significa que nosotros somos Estado Social de Derecho. Presidente que rompa eso es tirano, por tanto la información de inteligencia se circunscribe al respeto de los derechos humanos y se entrega a Estados Unidos si se compromete a no usarla”, sostuvo.

El bombardeo en Arauca se da tres días después de la ofensiva militar contra la disidencia del Estado Mayor Central, liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en el departamento del Guaviare, el padado lunes 10 de noviembre.

Lea: Ataques de disidencias en Cauca: tres soldados y dos civiles resultaron heridos

En ese operativo murieron 19 presuntos disidentes. Las Fuerzas Militares también reportaron la captura de uno de los criminales y la entrega de otros cinco sujetos.