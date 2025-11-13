Una oleada de hostigamientos y ataques de las disidencias contra tropas del Ejército en seis municipios del departamento del Cauca, dejaron tres soldados y dos civiles heridos.

La situación de orden público en el departamento se agravó en las últimas horas. Según las autoridades, los uniformados heridos, en el municipio de El Patía, fueron identificados como: Deiby Darwin Marroquín, Luis Ángel Zúñiga, y Andrés Camilo Chantre.

Asimismo, reportaron intensos enfrentamientos contra la estructura criminal Carlos Patiño, la cual buscaba afectar la seguridad en la Vía Panamericana.

El Ejército reportó también acciones armadas en Corinto, Caloto, Suárez, Padilla e Inzá, en este último municipio resultaron heridos los dos civiles, una de ellas funcionaria de la administración municipal, quien recibe atención médica.

Estos hechos corresponderían a una retaliación por los operativos y bombardeos contra las estructuras de alias ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare, que dejaron 19 disidentes abatidos.

En la vía que conduce a Corinto, las disidencias de las Farc hicieron retenes ilegales para interrumpir el tránsito de vehículos, y pintaron grafitis en varios automóviles particulares y de carga.

De igual manera, en el municipio de Padilla varios hombres armados, vestidos de civil, llegaron en una camioneta al parque principal y atacaron durante varios minutos la estación de Policía. Por fortuna no hay reporte de personas o uniformados afectados.

Estas acciones violentas tienen atemorizados a los habitantes de los diferentes municipios, quienes piden que cese el terrorismo en el departamento.