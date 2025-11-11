Emiliana Castrillón, la joven de 19 años que había sido reportada como desaparecida en Venecia, Antioquia, fue hallada sin vida en las últimas horas por las autoridades.

Leer también: Reportan fuerte explosión en una vivienda en Neiva: una persona muerta y dos heridas

El cuerpo de la joven, quien había sido reportada como desaparecida el primero de noviembre, fue hallado en el sector de El Zarzal del corregimiento de Bolombolo. Un trabajador del sector fue quien alertó a las autoridades.

Momentos después del levantamiento del cadáver, se pudo determinar que se trataba de Emiliana.

“Con gran dolor elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y pedimos al Señor que conceda fortaleza, consuelo y esperanza a sus familiares y amigos en este momento de inmensa tristeza. Los sacerdotes del Santuario San José y toda la comunidad parroquial nos unimos en oración, confiando en que Emiliana descansa ya en los brazos de nuestro Padre Celestial”, publicó en redes sociales el Santuario San José de Venecia.

Castrillón fue vista por última vez el primero de noviembre en horas de la noche en una vía transitada, en compañía de un hombre. Esto quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, que captó el momento en que la joven camina junto al sujeto.

Importante: Con cuchillo en mano, unos jóvenes entraron a una iglesia en plena misa para intentar agredir a otro

En el video, Emiliana aparece usando una falda de jean color azul, con una blusa de tiras blancas y unos tenis color café.

Desde que se reportó como desaparecida, sus familiares, junto a las autoridades, empezaron la búsqueda de la joven.

El Dagran informó que desplegó todas sus herramientas tecnológicas aéreas para apoyar a la Alcaldía en la búsqueda, ya que, dicha tecnología, “permite operar en terrenos complejos y realizar la localización de personas en tiempo real, con cámaras térmicas de visión nocturna y vigilancia aérea de alta precisión, fortaleciendo las labores de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades locales”.

Ahora, las autoridades empezaron las labores investigativas para determinar la causa de muerte de Emiliana y todo lo relacionado con su desaparición.