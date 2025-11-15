La desaparición y posterior muerte de Emiliana Castrillón, una joven de 19 años que fue reportada como desaparecida el pasado 1 de noviembre en Venecia (Antioquia), tiene consternado al país entero.

Tras más de diez días desaparecida, fue hallada sin vida el pasado 10 de noviembre por las autoridades, en el sector de El Zarzal, corregimiento de Bolombolo. Un trabajador del sector fue quien alertó a la Policía.

La joven fue vista por última vez el 2 de noviembre acompañada de un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida. Ahora, el caso ha tomado un giro crucial, pues las autoridades han centrado su investigación en este sujeto, quien al parecer es el exnovio de la víctima.

Este hombre sería el principal sospechoso del feminicidio de Emiliana Castrillón, debido a que Medicina Legal indicó este sábado que la estudiante de veterinaria fue estrangulada.

El presunto feminicida está siendo buscado por las autoridades, ya que desde el hallazgo del cuerpo de la joven, no se sabe del paradero del sujeto. Al parecer residía en una parcelación cercana al lugar del hallazgo.

Por su parte, el comandante de la Policía en Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, confirmó públicamente que el exnovio de Emiliana es el “primer sindicado” y enfatizó que “toda la responsabilidad del hecho está direccionada a ese sujeto”.

El reporte de Medicina Legal

Medicina legal reveló en las últimas horas que los exámenes forenses confirmaron que la joven Emiliana presentaba heridas en el cuerpo y que su muerte se produjo por asfixia mecánica, es decir habría sido estrangulada.