El cuerpo de Emiliana Castrillón Herrera, de 19 años, fue hallado por las autoridades este lunes 10 de noviembre en zona rural del municipio de Venecia, en el departamento de Antioquia. La joven había sido reportada desaparecida por sus familiares desde el pasado 2 de noviembre.

Yesenia Andrea Ospina Calderón, familiar de Emiliana, confirmó su muerte a través de redes sociales.

“Gracias a todas y cada una de las personas que con oraciones pidieron el regreso de Emiliana. Ya la encontraron. Dios la tenga en su santa gloria. Gracias por sus oraciones. Paz en su tumba”, escribió.

¿Cómo encontraron el cuerpo de Emiliana Castrillón?

De acuerdo con las autoridades, un trabajador que circulaba por el sector conocido como El Balzal, en zona rural de Bolombolo, alertó sobre la presencia de un cadáver, el cual estaba en estado de descomposición, el pasado lunes 10 de noviembre a eso de las 3: 50 de la tarde.

“El día de hoy, desafortunadamente, un trabajador de una finca ubicada en la zona rural del Balzal, de este municipio de Venecia, reporta el hallazgo del cuerpo de vida semisumergido a bordo de una quebrada. Se evidencia por el momento algunas señas particulares de la joven, como unos tatuajes y posiblemente las prendas de vestir con las que fue vista la última vez”, dijo Óscar Rico Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia, en diálogo con ‘Caracol Radio’.

Tras el hallazgo, unidades del CTI de la Fiscalía hicieron el levantamiento del cuerpo y fue enviado a Medicina Legal para que se determine las causas de la muerte de Emiliana.

Investigan cámaras de seguridad

Por este crimen, las autoridades analizan las grabaciones de cámaras de seguridad en los que fue captada por última vez la joven de 19 años.

En las imágenes se logró identificar a un hombre que aparece caminando junto a la hoy occisa, y quien sería la última personas con la que compartió.

Vale mencionar que el sujeto que se vio junto a Emiliana es desconocido para la familia.