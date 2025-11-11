La desaparición y posterior muerte de Emiliana Castrillón, una joven de 19 años que fue reportada como desaparecida el pasado 1 de noviembre en Venecia (Antioquia), tiene consternado al país entero.

Tras más de 10 días desaparecida, fue hallada sin vida en las últimas horas por las autoridades, en el sector de El Zarzal, corregimiento de Bolombolo. Un trabajador del sector fue quien alertó a la Policía.

La joven fue vista por última vez el 2 de noviembre acompañada de un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida. Su última aparición se dio en el marco del Festival de Globos de Venecia, en el departamento antioqueño.

Según videos de las cámaras de seguridad de la zona, ese día Emiliana vestía una falda de jean azul celeste, blusa blanca y tenis café, y a su izquierda caminaba y, al parecer, conversaba con ella un hombre con camisa blanca, suéter gris y gorra negra.

El video de seguridad del municipio también determinó que la joven estudiante de auxiliar veterinaria caminó por una vía transitada alrededor de las 9:00 p. m., y desde entonces no se supo más de su paradero.

La comunidad local realizó velatones y marchas, exigiendo el regreso de Emiliana. Habitantes de municipios cercanos al Valle de Aburrá también se sumaron a la búsqueda.

La familia de la joven también manifestó su dolor y zozobra por el paradero de Emiliana, y esperan su regreso con vida, en medio de su extraña desaparición.

“Emiliana, si tú lo estás viendo, tu familia te está esperando. Estamos aquí con los brazos abiertos para que regreses”, dijo una de sus familiares en medio de la velatón realizada hace tres días.