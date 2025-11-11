Momentos de pánico vivieron los feligreses que asistían a una misa en una iglesia en el barrio Timisa, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, luego de que unos hombres ingresaran con cuchillos en las manos para intentar agredir a un hombre que se había refugiado dentro del recinto.

De acuerdo al relato de los asistentes, el hecho ocurrió en la iglesia Santo Tomás Moro durante la misa de 6 de la tarde de este lunes 10 de noviembre.

Los jóvenes entraron al lugar buscando a otro individuo que se había escondido detrás del altar. El sacerdote encargado tuvo que intervenir para proteger la vida del sujeto.

“Fue una total batalla campal en la calle. Vivimos momentos de angustia. La comunidad que estaba dentro de la iglesia sufrió porque eran decenas de jóvenes corriendo unos para apuñalar a otros”, relató un testigo que presenció el hecho en Noticias Caracol.

Seis capturados por este hecho en una iglesia de Bogotá

Más tarde, la Policía de Bogotá informó que el incidente de habría originado por una gorra. Uno de los jóvenes al parecer tomó la prenda y corrió al refugiarse dentro del templo, lo que provocó la confrontación.

La Policía logró capturar a los jóvenes que ingresaron al recinto armados.

“La central de radio alertó sobre varios jóvenes que ingresaron a la capilla presuntamente tras una disputa por una gorra. Al llegar, los uniformados encontraron a varios de ellos con armas cortopunzantes. Cinco menores de edad fueron puestos a disposición del grupo de Infancia y Adolescencia, mientras que un mayor de edad fue trasladado al Centro de Traslado por Protección”, informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Este hecho no dejó personas heridas, pero sí una preocupación entre vecinos de la comunicad, por la ola de inseguridad en la capital de la República.