En medio de la polémica por presuntas irregularidades en la obtención de su título profesional, el cual ya fue anulado por la Fundación Universitaria San José, la joven Juliana Guerrero aseguró que ya no aspira al cargo de viceministra de la Juventud ni a ningún otro cargo en el Gobierno.

“Ya no aspiro a ser viceministra de Juventud ni tengo interés en cargos de Gobierno. En este momento lo único que quiero es aclarar mi situación académica”, dijo Guerrero a la revista ‘Cambio’ luego de que la Fundación Universitaria San José anunciara que anuló oficialmente su título universitario por incumplimiento de los requisitos establecidos para graduarse.

“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, se lee en el comunicado de la Fundación.

Guerrero afirma que sí cursó la carrera universitaria con las actividades académicas que esto implica.

“Tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también. No entiendo por qué ahora cambian la versión (...) Estoy analizando con mi abogado las acciones que puedo tomar. No he cometido ningún delito. La universidad tiene mis notas y, si cambió su posición, tendrá que explicar por qué”, sostuvo en entrevista con ‘Cambio’.

El lunes 10 de noviembre el Ministerio de Educación abrió una investigación en contra de la Fundación de Educación Superior San José. La cartera indicó que son al menos tres los títulos universitarios que han sido expedidos de forma irregular, incluido el de Juliana Guerrero.

La investigación también involucra a sus directivos y representantes legales, esto por el presunto incumplimiento de las disposiciones constitucionales que regulan la prestación del servicio de educación superior.

Es de recordar que esta polémica fue denunciada por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien también encontró que la funcionaria, que aspiraba a convertirse en viceministra de la Juventud, no había presentado el examen de Estado Saber Pro, necesario para graduarse de cualquier universidad del país.

Por estas acusaciones, Pedraza fue denunciada por calumnia por la joven ante la Corte Suprema de Justicia y las llamó a conciliación el próximo viernes 14 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, en las instalaciones de la Sala Especial de Instrucción en Bogotá, como antesala del inicio de la investigación formal.

Así quedó consignado en un oficio con fecha del 29 de octubre y firmado por la secretaria de la Sala Especial de Instrucción, Adriana Hernández Aguilar, y en el que también se aclara el delito de calumnia es querellable, lo que hace procedente la conciliación.

“El próximo viernes (14 nov) nos veremos en la Corte y llegaremos hasta las últimas instancias para que se sepa toda la verdad. Todo lo que he denunciado ha sido documentado y no nos van a callar”, escribió la parlamentaria confirmando su asistencia el viernes.