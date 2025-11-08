El lío por el título universitario de Juliana Guerrero que aspiraba a ser viceministra de Juventud escaló hasta la Corte Suprema de Justicia luego de que la funcionaria del Ministerio del Interior denunciara a la congresista Jennifer Pedraza por calumnia, pues la representante fue de las más críticas sobre el nombramiento que luego se cayó. Ahora el alto tribunal las citó a conciliación.

Lea también: Caso Jaime Esteban Moreno: salen a la luz datos desconocidos del cartagenero involucrado

La Corte Suprema citó a la congresista a la funcionaria para el próximo 14 de noviembre de 2025, a las 8:30 de la mañana, en las instalaciones de la Sala Especial de Instrucción en Bogotá.

Así quedó consignado en un oficio con fecha del 29 de octubre y firmado por la secretaria de la Sala Especial de Instrucción, Adriana Hernández Aguilar, y en el que también se aclara el delito de calumnia es querellable, lo que hace procedente la conciliación antes de avanzar hacia una investigación formal.

“El próximo viernes (14 nov) nos veremos en la Corte y llegaremos hasta las últimas instancias para que se sepa toda la verdad. Todo lo que he denunciado ha sido documentado y no nos van a callar”, escribió la parlamentaria. Añadió además un comentario en el que afirma que el abogado de la denunciante es “miembro fundador del partido de Roy Barreras”, aseguró Pedraza en su cuenta de X.

Lea también: Bancolombia lanza edición limitada de la tarjeta Conavi: le contamos cómo obtenerla

La conciliación llega después de que la Fundación Universitaria San José anulara oficialmente el título universitario de Juliana Guerrero luego de comprobarse que no cumplió con los requisitos establecidos para graduarse.

“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, se lee en el comunicado.

Cabe recordar que el pasado 25 de septiembre la institución universitaria informó sobre la “detección de irregularidades en el trámite del título académico” de la estudiante.

Lea también: Se entregó hombre acusado de maltrato animal en Antioquia: habría llegado con un perro, según el gobernador

Según la congresista, el comunicado oficial que anuló el título fue emitido después de que un juez fallara a favor de su denuncia. “El comunicado lo emiten porque ganamos un fallo de tutela”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Pedraza también reveló que el próximo viernes enfrentará una audiencia judicial luego de que Guerrero la demandara. “Tuvo el descaro de demandarme”, lo que señaló como un intento de silenciar su trabajo de control político.