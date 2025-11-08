Las autoridades continúan con las investigaciones por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, quien fue golpeado en la madrugada del pasado viernes 31 de octubre en Bogotá.

Lea más: Revelan nuevos videos de Ricardo González, segundo implicado en el asesinato del estudiante de Los Andes: continúa prófugo

Los hechos ocurrieron hacia las 3:15 de la mañana y han reabierto el debate sobre la seguridad en los establecimientos nocturnos de la capital.

Hasta el momento, se han identificado dos presuntos agresores a través de videos de cámaras de seguridad. Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años y exestudiante de la misma universidad, ya fue capturado y enfrenta un proceso judicial. El segundo implicado, Ricardo Rafael González Castro, oriundo de Cartagena, permanece prófugo, aunque fuentes judiciales aseguran que su captura podría ser inminente.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la fiscal Claudia Lucía Rodríguez calificó la muerte de Jaime Esteban como homicidio agravado, describiendo el ataque como “una agresión colectiva, desmedida y cobarde” que no dejó oportunidad de defensa a la víctima. Suárez Ortiz no aceptó los cargos y su defensa solicitó detención domiciliaria alegando motivos familiares.

Ver más: “Nos devolvieron a los años más oscuros”: reacciones políticas tras atentado en Tunja

La Fiscalía, según El Tiempo, recopiló más de 37 imágenes y 50 videos que documentan los minutos previos y posteriores al ataque.

En uno de ellos se puede ver cómo Moreno Jaramillo y su amigo Juan David Cárdenas fueron interceptados sin motivo aparente cerca del Oxxo de la calle 64 con Caracas, siendo perseguidos hasta la esquina de la carrera 15, donde se produjo la golpiza.

Foto publicada por El Tiempo

Cárdenas aseguró que intentó auxiliar a su amigo y pidió ayuda a la Policía, pero Moreno Jaramillo fue trasladado al Cami de Chapinero con graves heridas y sangrado, falleciendo minutos después debido a los golpes que recibió.

Las cámaras de la discoteca Before Club, ubicada en Chapinero y propiedad de la congresista María del Mar Pizarro, fueron de suma importancia para identificar a los responsables. Las imágenes desmienten versiones de que la víctima habría tenido conductas inapropiadas dentro del establecimiento.

De interés: Alerta en Tunja: hallan volqueta con posibles explosivos y neutralizan atentado en batallón: hay soldados heridos

Los videos muestran que los agresores siguieron a Moreno Jaramillo y Cárdenas después de que abandonaran el lugar, evidenciando que el ataque fue premeditado.

Según información de las autoridades, González Castro, llevaba un disfraz de conejo con orejas negras, lo que permitió su identificación.

Según el medio El Tiempo, González prestó servicio militar en el Distrito 51, adscrito al batallón de las Américas, y luego trabajó como vigilante y vendedor ambulante en San Victorino. Actualmente se encuentra prófugo y la Policía prepara un operativo para su captura.

Finalmente, la audiencia de medida de aseguramiento contra Suárez Ortiz continuará el miércoles 12 de noviembre a las 9:00 de la mañana, donde la Fiscalía insistirá en que permanezca en un centro carcelario debido a la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga.