Tras el intento de atentado en las instalaciones del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, diversos líderes políticos se pronunciaron a través de redes sociales, generando un amplio debate sobre seguridad y el manejo del narcotráfico en el país.
El presidente Gustavo Petro confirmó la neutralización del atentado y aseguró que no hubo víctimas mortales. A través de su cuenta en X, Petro.
“Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales”.
Por su parte, Federico Gutiérrez calificó el hecho como un “ataque terrorista” y criticó la política de seguridad del gobierno actual. “Esta es la fallida ‘Paz Total’. Todo esto gracias a la complacencia del gobierno Petro con las estructuras criminales”.
La periodista Vicky Dávila también se pronunció, calificando el hecho como un atentado terrorista y cuestionando la reacción del gobierno.
También, el senador Mauricio Gómez recordó la preocupación de los ciudadanos locales y pidió un cambio en la política de seguridad. “Hace unos días, en Tunja, escuché a muchos ciudadanos pedir lo mismo: seguridad y esperanza”, y agregó que “queda claro que la “paz total” de Petro se convirtió en un cheque en blanco para los criminales”.
Por otro lado, María Fernanda Cabal, expresó que, “por fortuna se actuó a tiempo y se evitó una tragedia como la ocurrida recientemente en Cali”.