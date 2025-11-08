Tras el intento de atentado en las instalaciones del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, diversos líderes políticos se pronunciaron a través de redes sociales, generando un amplio debate sobre seguridad y el manejo del narcotráfico en el país.

El presidente Gustavo Petro confirmó la neutralización del atentado y aseguró que no hubo víctimas mortales. A través de su cuenta en X, Petro.

“Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales”.

Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales



— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 8, 2025

Por su parte, Federico Gutiérrez calificó el hecho como un “ataque terrorista” y criticó la política de seguridad del gobierno actual. “Esta es la fallida ‘Paz Total’. Todo esto gracias a la complacencia del gobierno Petro con las estructuras criminales”.

🚨Ataque terrorista en contra del Batallón Bolívar de Tunja.

Nos devolvieron a los años más oscuros.

Colombia 🇨🇴 debe recuperar.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 8, 2025

La periodista Vicky Dávila también se pronunció, calificando el hecho como un atentado terrorista y cuestionando la reacción del gobierno.

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 8, 2025

También, el senador Mauricio Gómez recordó la preocupación de los ciudadanos locales y pidió un cambio en la política de seguridad. “Hace unos días, en Tunja, escuché a muchos ciudadanos pedir lo mismo: seguridad y esperanza”, y agregó que “queda claro que la “paz total” de Petro se convirtió en un cheque en blanco para los criminales”.

Hace unos días, en Tunja, escuché a muchos ciudadanos pedir lo mismo: seguridad y esperanza.



Hoy, tras el intento de atentado terrorista cerca del batallón Simón Bolívar, queda claro que la “paz total” de Petro se convirtió en un cheque en blanco para los criminales.



— Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) November 8, 2025

Por otro lado, María Fernanda Cabal, expresó que, “por fortuna se actuó a tiempo y se evitó una tragedia como la ocurrida recientemente en Cali”.