En medio de la indignación nacional que generó el caso de maltrato animal ocurrido en Antioquia, el hombre señalado de agredir a un perro se entregó a las autoridades en las últimas horas.

La noticia fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien reveló, que el presunto agresor llegó acompañado de un canino al momento de su presentación.

“Después de ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos y de sentir la presión ciudadana, se presentó ante las autoridades el sujeto señalado de haber atacado con sevicia y crueldad a un perrito”, informó el mandatario departamental a través de sus redes sociales.

Según explicó Rendón, el hombre habría indicado inicialmente que los hechos ocurrieron el pasado 3 de noviembre en el municipio de Bolívar, Antioquia.

El detalle más sorprendente de la entrega es que “el sujeto llegó con un perrito” a la cita con las autoridades. Sin embargo, las autoridades manejan esta información con cautela.

“El sujeto llegó con un perrito: es tarea de los veterinarios evaluar si se trata del mismo que aparece en las imágenes y es competencia de @FiscaliaCol y @PoliciaColombia esclarecer estos hechos”, manifestó el gobernador en X.

La Ley Ángel, impulsada por la senadora Andrea Padilla, contempla penas de hasta seis años de prisión para quienes cometan actos de crueldad contra los animales, por lo que el presunto responsable podría enfrentar sanciones severas.

El caso se hizo viral tras difundirse un video en el que se observa al hombre golpeando al animal con un palo y propinándole patadas. Vecinos del sector aseguraron a el medio El Tiempo, que el perro habría muerto a causa de los golpes.

La Gobernación de Antioquia dispuso un equipo de veterinarios para acompañar las labores de la Policía Ambiental y confirmar la identidad del perro.

Desde que se conoció el video, la ciudadanía emprendió una intensa campaña en redes sociales exigiendo justicia y la captura del responsable.El gobernador Rendón, ante la presión pública, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero del agresor.

“Para este sujeto que maltrató un perrito con crueldad excesiva, no hay un hueco en la Tierra lo suficientemente grande para esconderse. Le recomiendo que se entregue a las autoridades”, había advertido el mandatario días atrás.

El hecho también fue repudiado por el alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, y por la senadora Andrea Padilla, quienes pidieron que el caso sirva de ejemplo para reforzar el rechazo social y legal frente al maltrato animal en Colombia.