Las autoridades incautaron este viernes 464 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una operación conjunta en la región de la Orinoquía, que ocupa los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, en el este del país.

Leer más: Próximo a inaugurarse el megapuente norte–sur del intercambiador vial de la Circunvalar

La operación fue desarrollada por la Policía, la Armada y el Ejército, que permitieron ubicar el punto exacto en el que se encontraba el cargamento de droga, situado cerca de la ribera del río Meta, exactamente en Cravo Norte, departamento de Arauca, según informaron las autoridades en un comunicado.

Tras asegurar y efectuar el registro de la zona, las autoridades encontraron 12 sacos que contenían 388 paquetes que fueron puestos a disposición de la Policía Judicial, que determinó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

El operativo fue ejecutado con el fin de “negar el uso de los espacios fluviales y terrestres para el tráfico de sustancias ilícitas”.

Ver también: Mejor Icfes de Bogotá en 2016 y beneficiario de ‘Ser Pilo Paga’, lo que se sabe del presunto asesino de Jaime Esteban Moreno

Los departamentos de Arauca y Vichada, fronterizos con Venezuela, son escenario de la disputa entre grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas FARC, comandadas por ‘Iván Mordisco’, que compiten por el control de los pasos fluviales.