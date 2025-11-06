En la recta final se encuentran las obras de esta arteria vital de la movilidad en Barranquilla. El megapuente norte–sur del intercambiador vial de la avenida circunvalar ya cuenta en con la totalidad del asfalto, así como las aproximaciones finalizadas, y los empalmes con la vía Circunvalar existente.

También se completó la construcción de la barrera tipo New Jersey y la instalación del alumbrado público. En los próximos días se ejecutarán las labores de señalización vertical y demarcación de carriles, paso previo a su habilitación de cara al disfrute de la ciudadanía.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla

En cuanto a su estructura, se han construido 24 pilotes,3 zapatas correspondientes a los apoyos 2, 3 y 4, y las columnas de los apoyos del 1 al 5. Además, se finalizaron las vigas cabezales, 16 vigas postensadas y 32 vigas transversales, consolidando el soporte estructural del megapuente.

De forma paralela, avanza la construcción del puente en sentido sur–norte, donde ya se fundió el tablero en un 100%. A diferencia del sentido norte-sur, esta estructura cuenta con 1 pilote más, siendo 25 pilotes, acompañados de columnas y vigas cabezales de los apoyos del 1 al 5, así como 16 vigas postensadas y 32 vigas transversales.

Actualmente se realiza la estabilización del terreno de las aproximaciones, comenzando por el relleno del acceso sur.

Obras complementarias

En el marco del proyecto del intercambiador, se realizan obras complementarias como la subterranización de redes de media tensión, la construcción de redes de alcantarillado y la conformación de la glorieta y urbanismo, que buscan mejorar la funcionalidad y estética del entorno de la avenida Circunvalar.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla

Por su parte, el alcalde Alex Char, tras una visita de inspección la noche del miércoles 5 de noviembre, destacó que a puertas de la finalización de las obras, estas marcarán un hito en las transformación vial de Barranquilla.

Muy pronto habilitaremos el megapuente norte–sur del intercambiador vial de la Circunvalar.



Una obra que transformará la movilidad de nuestra ciudad y mejorará la calidad de vida de todos los barranquilleros. Sí se puede! 👏🏼 pic.twitter.com/GNRllKM78t — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 6, 2025

En ese sentido, la megaobra de infraestructura vial está pensada para optimizar la movilidad sobre la Circunvalar y beneficiar a los habitantes de Alameda del Río y sectores aledaños, los cuales por años han solicitado una mejor conexión en esta zona estratégica del norte de la ciudad.

