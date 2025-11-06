La defensora del Pueblo, Iris Marín, explica a detalle los graves hallazgos sobre vulneraciones a la salud en el país, principalmente en materia de acceso a medicamentos, plasmados en un informe que fue presentado desde Barranquilla.

Lea: Derecho a la salud, cada vez peor por crisis de medicinas: Defensoría

En entrevista con la directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo, la funcionaria habla sobre el procupante incremento de barreras en el acceso y en la disponibilidad de medicamentos en todo el país, que afecta especialmente a poblaciones vulnerables, zonas rurales y territorios con alta dispersión geográfica y baja conectividad.

Iris Marín advierte que esta problemática está relacionada con el funcionamiento y la financiación del sistema de salud, que este año se ha vuelto más crítica.