Mediante un documento envíado a la Alcaldía de Galapa, el Instituto Nacional de Vías confirmó este miércoles la disponibilidad presupuestal y apertura del proceso de licitación para las obras de mantenimiento del Puente La Cordialidad, que comunica al municipio.

Según la información publicada en la plataforma Secop ll, la entidad expidió un certificado de disponibilidad presupuestal para la ejecución de las obras por un valor de $2.000.000.000,00.

De igual manera, estableció como fecha de adjudicación para la licitación el 12 de noviembre del presente año, así como un plazo máximo hasta el 31 de diciembre para la firma del contrato.

Sumado a esto, el contrato contempla dentro del cronograma de las obras una revisión o actualización de los estudios y diseños del cálculo de la estructura del pavimento para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

También, incluye el mantenimiento de la estructura de pavimento (fresado de pavimento asfáltico, excavaciones para repavimentación, suministro e instalación de mezcla asfáltica, riego de imprimación).

En esa misma línea, el documento estipula la “mejora de la capacidad hidráulica mediante obras de drenaje y/o subdrenajes, y/o estructuras de protección en las entradas y salidas, cunetas, filtros y todas aquellas obras que se requieran que garanticen la transitabilidad de la vía, así como también la instalación de señalización, elementos de seguridad y demarcación vial en la zona para la seguridad de los usuarios”.

Además, que se requiere de una gestión social, ambiental y sostenible para dicho corredor vial.

Así las cosas, serán 35 oferentes quienes presentarán sus propuestas para hacerse cargo de la obra en este corredor vial,

En la licitación se dejó estipulado que los contratistas comiencen a ejecutar las obras en 15 días hábiles después de la orden de inicio, y que culminen las mismas hasta el 31 de diciembre.