Durante una reciente inspección, el alcalde Alejandro Char destacó los progresos de esta iniciativa que convertirá a Las Gardenias en la primera comunidad energética de la ciudad.

“Avanzamos con la instalación de paneles solares: el 75 % ya están instalados en la IED San Luis y el cerramiento de la granja está completado al 100 %. Muy pronto más de 700 hogares barranquilleros disfrutarán de energía renovable, con una reducción en sus costos de consumo. Vamos por una Barranquilla más sostenible”, señaló el mandatario distrital en su cuenta de X.

El recorrido de supervisión permitió constatar avances en diferentes frentes de la obra. En el coliseo, el cerramiento perimetral ya fue completado en su totalidad, lo que garantiza la seguridad del proyecto. Paralelamente, se realizan excavaciones para la construcción de la caseta del transformador, componente esencial del sistema eléctrico.

Hasta la fecha, más de 500 paneles solares han sido instalados, consolidando el progreso de una iniciativa que busca transformar la relación de la comunidad con la energía y el medio ambiente.

El proyecto Las Gardenias no solo representa una apuesta por las energías renovables, sino también un alivio económico para cientos de familias que pronto podrán generar parte de su propio consumo energético.

Con este avance del 75 %, Barranquilla da un paso firme hacia su meta de convertirse en una ciudad más limpia, moderna y comprometida con la sostenibilidad.