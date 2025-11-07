El pasado jueves 7 de noviembre se hizo viral un terrible y doloroso video en el cual muestra a un hombre maltratando cruelmente a un perrito.
En el clip audiovisual se ve al hombre pegándole al canino mientras chillaba del dolor. No conforme con eso, le pegó contra el suelo y le propinó varias patadas, causándole la muerte.
De inmediato el video se hizo viral en las redes sociales y fue rechazado por los cibernautas quienes destacaban que eso solo lo haría una persona sin corazón.
Sin embargo, no precisaban en qué parte de Colombia había ocurrido el hecho. Algunos medios alternativos indicaron que, el hombre lastimó al perro porque le habría quitado un pedazo de carne que estaba haciendo en asado.
En las últimas horas se conoció mediante el Gobernador de Antioquía Andrés Julián Rendón, quien publicó en su cuenta de X, que el caso pasó en ese departamento y ya tenían al sujeto identificado.
Fernando Alonso Oviedo Sánchez ha sido señalado como el presunto autor del asesinato del canino. “Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito”.
“Antioqueños, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien nos entregue información que nos permita dar con el paradero de este sujeto”, dijo.
Asimismo, han detallado que al parecer el hombre realizó este hecho en el municipio de Caucasia. Hicieron un llamado a la comunidad para que ayuden a dar con su paradero.
Es importante señalar que gracias a la Ley Ángel, el hombre podría enfrentar una pena desde 32 hasta 50 meses de cárcel.