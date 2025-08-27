La Gobernación de Antioquia informó en un comunicado que declaró este jueves como día de duelo en el departamento como homenaje a los 13 integrantes de la Policía Nacional asesinados en Amalfi en el ataque atribuido a las disidencias de alias Calarcá.

Al respecto, el gobernador Andrés Julián Rendón suscribió un decreto e invitó a la ciudadanía a participar del homenaje que se realizará desde las 11:00 de la mañana del jueves, en el primer piso de la Gobernación de Antioquia.

“Ese día la bandera de Antioquia se izará a media asta en plazas institucionales y al exterior de los edificios públicos. Las banderas dispuestas en interiores llevarán listón negro en señal de luto”, indicó la entidad departamental.

De igual manera, se decretó un minuto de silencio para el mismo día a las 11:15 a. m. Todas las entidades públicas del territorio departamental deberán detener sus actividades y guardar con solemnidad el minuto de silencio en honor a los policías asesinados.

Antioqueños, honremos la memoria de nuestros 13 Policías asesinados en Amalfi. Con la familia de los uniformados, el Alcalde @FicoGutierrez y Ustedes, nos reuniremos este jueves 28 de agosto, a las 11 de la mañana, en la Gobernación de Antioquia para guardar un minuto de silencio… pic.twitter.com/eCMi59f6so — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 27, 2025

El mandatario departamental, además, invitó a colegios, universidades, empresas, gremios y demás sectores de la sociedad antioqueña y colombiana a sumarse al homenaje a los héroes antinarcóticos.

