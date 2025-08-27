La Gobernación de Antioquia informó en un comunicado que declaró este jueves como día de duelo en el departamento como homenaje a los 13 integrantes de la Policía Nacional asesinados en Amalfi en el ataque atribuido a las disidencias de alias Calarcá.
Leer más: Se entregó a las autoridades alias Kevin, cabecilla de la estructura ‘Carlos Patiño’ que delinque en el cañón del Micay
Al respecto, el gobernador Andrés Julián Rendón suscribió un decreto e invitó a la ciudadanía a participar del homenaje que se realizará desde las 11:00 de la mañana del jueves, en el primer piso de la Gobernación de Antioquia.
Benedetti dice desconocer si se dio la supuesta reunión con disidencias de ‘Calarcá’ un día después del ataque en Amalfi
“Ese día la bandera de Antioquia se izará a media asta en plazas institucionales y al exterior de los edificios públicos. Las banderas dispuestas en interiores llevarán listón negro en señal de luto”, indicó la entidad departamental.
Le puede interesar: La muerte de un civil durante operación habría sido el detonante de secuestro de militares en Guaviare
De igual manera, se decretó un minuto de silencio para el mismo día a las 11:15 a. m. Todas las entidades públicas del territorio departamental deberán detener sus actividades y guardar con solemnidad el minuto de silencio en honor a los policías asesinados.
El mandatario departamental, además, invitó a colegios, universidades, empresas, gremios y demás sectores de la sociedad antioqueña y colombiana a sumarse al homenaje a los héroes antinarcóticos.
Lea también: Alias Jimmy Martínez, el cabecilla responsable del secuestro de 34 militares en Guaviare