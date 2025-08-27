Anderson Andrey Vargas Sun, alias Kevin, cabecilla del grupo armado organizado residual estructura Carlos Patiño, se entregó a las autoridades, de acuerdo con información entregada por el Ejército Nacional este miércoles 27 de agosto.

Las autoridades señalaron la entrega voluntaria de alias Kevin se debe a los presión sostenida en medio de la Operación Perseo realizada en el Cañón del Micay.

Por Vargas Sun, quien tiene más de 16 años en la organización criminal, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $1.641 millones de pesos.

Se conoció que el disidente de las Farc se entregó a tropas de la Tercera División del Ejército en zona rural del Cauca, donde también fue recuperado un fusil Tavor calibre 5.56 mm.

Para las autoridades, “este resultado representa un golpe estratégico al grupo terrorista de alias Iván Mordisco”.

De acuerdo con el Ejército, alias Kevin estuvo directamente vinculado a múltiples acciones criminales en el departamento del Cauca, siendo el principal articulador de las acciones terroristas en el corregimiento de El Plateado.

Una de dichas acciones fue la cometida el pasado 15 de enero en la vereda La Ceiba, corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia, mediante el uso de drones cargados con explosivos.

Además, perpetró un ataque del 18 de enero en el sector El Lavadero, que dejó herido a un soldado profesional.

También participó de la asonada del 6 de marzo en la misma zona, donde instrumentalizó a la población civil para enfrentar a la Fuerza Pública.

A alias Kevin se le responsabiliza del reclutamiento ilícito de menores de edad, la instalación de minas antipersonal, la ejecución de homicidios, principalmente en los municipios de Argelia y Balboa, y de múltiples atentados terroristas perpetrados en el sur del departamento del Cauca.

Sobre la desmovilización de alias Kevin, el presidente Gustavo Petro afirmó que “la salida de alias Kevin desarticula los subsistemas político, logístico, armado y de control territorial del frente criminal ‘Carlos Patiño’, y rompe el enlace directo con alias ‘Mordisco’. Este debilitamiento abre una oportunidad para disputar el control estratégico del Cañón del Micay y genera un efecto comunicacional favorable a la Fuerza Pública, demostrando que la presión militar induce la rendición de cabecillas.”

Y agregó: “reduce la cohesión del Bloque Occidental, limita la obtención de recursos logísticos y financieros, golpea sus redes de inteligencia y merma la capacidad de expansión territorial y de organización de masas en el Cauca.”