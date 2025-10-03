Las autoridades lograron la captura de Kevin Orlando Arias Forero, alias Kevin, quien es acusado de participar en el asesinato Ferney Inchima Muñoz, un conductor de un vehículo transportador de gas, en Pitalito, Huila.

El crimen de Inchima Muñoz ocurrió en medio de un atraco, el pasado miércoles 1 de octubre. Pero esta no es la primera vez que alias Kevin es capturado por las autoridades, pues en enero del presente año fue detenido por la Sijín tras ocho meses de investigación.

El sujeto de 23 años era buscado por la Policía desde abril del 2024 por el homicidio de dos hombres. Tras el procedimiento de captura, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario; sin embargo, se conoció que estaba libre por vencimiento de términos, luego de cometer este nuevo crimen.

En su momento, Alias Kevin era buscado por la Policía por el asesinato de Jeison Fernando Díaz Fierro, un reconocido fotógrafo, y Leonardo Santos Jiménez, quienes fueron atacados en abril de 2024 en Pitalito.

Luego de varios meses de investigación, unidades de la Sijín realizaron su captura, además del decomiso de con un arma de fuego, cinco cartuchos, una motocicleta y elementos de santería. Alias Kevin explicó que tenía un pacto con un “duende diabólico” que supuestamente lo protegía.

Al parecer, el criminal dedicaba un tiempo entre las 4:00 de la mañana para rezarle al duende.

Policía Nacional /Cortesía

“Al ser consultado por uno de los policías que lo capturó sobre un muñeco de trapo que llevaba, Kevin le respondió: ‘Es el duende diabólico que me protegía, me caí porque esta mañana no le recé’”, indicaron las autoridades.

El con aspecto de duende estaba hecho de trapo, tenía la cara verde, un sombrero grande, pantalón con rayas blancas y rojas, largas manos y barba rubia.

Otros elementos de santería que se le encontraron a alias Kevin fue ángel vestido con un velo rojo y una espada, una carta de la crucifixión de Jesús y la Virgen María.

Alias Kevin presenta 11 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y fuga de presos.