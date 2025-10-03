Con una gigantesca valla el precandidato presidencial David Luna invitó a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos a sentarse hablar con el propósito de derrotar en las urnas al petrismo que, en palabras del excongresista, “quiere ausencia de instituciones y caos”.

“Esta generación de candidatos no tiene por qué cargar con viejas heridas y hay que entender que el que se siente en la presidencia debe ser autónomo. Sí, pero también capaz de hablar con todos por el bien de Colombia. Hoy les presento esta valla que acabamos de poner en las calles”, expuso Luna.

Aunque quiere verlos sentados hablando y no peleando como lo han hecho desde que Santos se posesionó en su primer cuatrienio, en 2010, no pretende, aseguró, se conviertan en los mejores amigos.

“Se trata de algo mucho más simple y al mismo tiempo más grande, que se hablen como lo que son: expresidentes de una misma nación y que cuando alguien llegue a la Presidencia sepa que puede contar con ellos para el bien del país, porque los años que se vienen serán muy complejos”, indicó el precandidato a través de un video.

La valla, instalada en la Avenida Suba con Calle 127 en Bogotá, muestra a los dos exmandatarios mirándose cara a cara con una fractura entre ambos al igual que la palabra “Colombia” que se encuentra partida en dos partes. En el centro, David Luna intenta unirlas con la frase: “Lo mínimo es hablar”.

“Esta valla es una invitación a entender que lo mínimo es hablar. No estamos pidiendo que se quieran, sino que se escuchen, que su y que dejen de alimentar divisiones absurdas porque Colombia merece líderes que piensen en ella y no en viejas rencillas”, agregó.

No le tembló la voz para irse lanza en ristre contra el Gobierno Petro a quien afirmando que le parece “absurdo” tener tratos “cómodos” con el actual mandatario y no se priorice hablar con un opositor y que en lugar de eso se alimenten las rencillas.

“Es absurdo y lo digo así, absurdo. que prefiramos tener tratos cómodos con alguien como Petro, que ha destruido las instituciones, la confianza internacional en nuestro país, antes que simplemente hablar con un expresidente con el que no coincidimos en todo, bien sea Santos o bien sea Uribe. Aquí no se trata de amistades, se trata de responsabilidad histórica”, concluyó David Luna.