Luego de la publicación del presidente Gustavo Petro sobre unos supuestos “informes de inteligencia” que evidenciaron una supuesta comunicación entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y los dueños de la empresa Thomas Greg & Sons, varios sectores políticos han reaccionado pidiendo explicación a la Presidencia por las presuntas interceptaciones.

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David Luna, uno de los jefes de debate de la campaña de Paloma Valencia, anunció que envió un derecho de petición a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre estás interceptaciones. Además, anunció que se trataría de una operación de nombre ‘Grecia’ en contra de opositores al actual Gobierno.

“Le pregunté públicamente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) si existe o existió la operación “Grecia”, usada para intervenir ilegalmente comunicaciones y realizar seguimientos y perfilamientos a los integrantes de la oposición, incluyéndome”, se lee en una publicación de David Luna en su cuenta de X.

Agregó: “Esto es un abuso de poder idéntico al que Petro tanto denunció en su época como congresista pero que ahora está ejerciendo. Tanto criticó para llegar a hacer lo mismo. Exijo que se me responda con brevedad y a detalle cada una de las preguntas formuladas”.

En el documento presentado por Luna, afirma que desconoce el alcance, finalidad y el sustento legal de dicha operación, “lo que me genera una profunda preocupación por la potencial afectación o vulneración de mis derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, la seguridad personal, el debido proceso y, en general, la dignidad humana al ser objeto de actividades de inteligencia sin mi consentimiento ni justificación aparente”.

De igual forma, le solicitó a la DNI que le informe que su nombre ha sido objeto de seguimiento, recolección, procesamiento, análisis, difusión de información, así como “que informen si la información recopilada sobre él en la DNI, en el marco de cualquier operación de inteligencia, ha sido compartida o transferida a otras entidades, especialmente a la Unidad Nacional de Protección”.