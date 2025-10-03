El presidente Gustavo Petro anunció que su equipo jurídico presentará denuncias por sedición contra los candidatos presidenciales que promuevan la desobediencia a sus órdenes constitucionales.

El jefe de Estado dio la orden desde Zipaquirá, Cundinamarca, en medio del inicio de la construcción de la Facultad de Inteligencia Artificial, donde el jefe de Estado puso la primera piedra.

De acuerdo con el mandatario, ciertos candidatos a la Presidencia de 2026 estarían cometiendo el delito de sedición, por incitar a policías y militares a desobedecer su orden de no alzar las armas contra el pueblo.

“No se puede acabar con un pueblo y su cultura que no ha hecho ningún daño. ¿O qué daño le han hecho los palestinos a los colombianos? Si hay candidatos que están insinuando que hay que desobedecer esa orden y que hay que matar a la juventud, pido que empiecen a poner las denuncias, porque van contra la Constitución”, dijo Petro.

Ante esto, la candidata presidencial Vicky Dávila no dudó en pronunciarse. Desde su cuenta de X, afirmó que no tiene miedo a las “amenazas” del presidente Petro.

“Aquí espero su denuncia ante su Fiscal de bolsillo. No le tengo miedo Petro, hágame lo que quiera, pero usted, que si ha sido un sedicioso que Colombia perdonó, sabe que nuestros militares y policías no tienen por qué servirle al narcodictador Nicolás Maduro, su amigo”, escribió.

Asimismo, manifestó que las Fuerzas Armadas “no lo van a obedecer en eso, ellos van a obedecer la Constitución. Sus amenazas no me harán retroceder jamás”.

Aquí espero su denuncia ante su Fiscal de bolsillo. No le tengo miedo Petro, hágame lo que quiera, pero usted, que sí ha sido un sedicioso que Colombia perdonó, sabe que nuestros militares y policías no tienen por qué servirle al narcodictador Nicolás Maduro, su amigo.



Ellos no… pic.twitter.com/hJ2fhGVRzg — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 3, 2025

“Petro va a Estados Unidos y pide a las Fuerzas Armadas no obedecer a Trump, y aquí amenaza a quienes les pedimos a los militares y policías que no le obedezcan ser los aliados del jefe del Cártel de los Soles, Nicolás Maduro. Pues me ratifico, nuestras Fuerzas deben obedecer la Constitución, no a los narcos, como les ordena Petro”, agregó.

Discurso de Petro

Asimismo, durante su intervención defendió la causa Palestina y lamentó que Gaza sea víctima de un “genocidio”.

Sobre su intervención, en días anteriores, en una manifestación pro-palestina en las calles de Nueva York, el primer mandatario explicó que no se refería a que los militares de Estados Unidos desobedecieran a Donald Trump, sino a quienes les ordenen “cometer un crimen contra la humanidad”.

“En Nueva York dije: ningún soldado de ningún Ejército del mundo puede obedecer la orden de nadie que consista en cometer un crimen contra la humanidad. Eso fue lo que dije. Aquí (en Colombia) están diciendo que ningún soldado o policía obedezca al presidente. Miren ese desliz ignorante: entonces es que no obedezcan a la Constitución”, enfatizó.

Además, el presidente Petro se refirió a demanda que interpuso el partido Cambio Radical ante el Consejo de Estado para tumbar los decretos del Gobierno que prohibieron las exportaciones de carbón a Israel.

“Un abogaducho de esos que hay siempre, malo, puso una demanda contra el decreto del presidente que prohíbe exportar carbón a Israel. Nunca entendieron que es un delito de lesa humanidad”, dijo desde Zipaquirá.